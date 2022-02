Stiri pe aceeasi tema

- Dublu transplant de rinichi la Spitalul „Parhon" din Iasi: doi copii a caror viata depindea de dializa au primit sansa la o copilarie normala de la un baiat de doi ani, aflat in moarte cerebrala Doi copii de 11 si 17 ani au primit o sansa la o viata normala in urma transplanturilor de rinichi realizate…

- 43 de copii „ai statului" din județul Suceava, care sunt in evidențele Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului, și-au gasit anul trecut o familie iubitoare și au fost adoptați. Majoritatea acestor copii adoptați erau crescuți de asistenți maternali, dar au fost și ...

- In Compartimentul de Transplant de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon" a fost efectuat al patrulea transplant renal din acest an. Tatal, in varsta de 42 de ani, a donat un rinichi fiului sau de 17 ani. Baiatul facea dializa de patru ani la Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii „Sf. Maria" din Iasi,…

- In evidențele Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava sunt inscriși 6.796 de copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, copii proveniti din 5.154 de familii.Dintre aceștia, 586 de copii au ambii parinti plecati la munca in strainatate, ...

- Zeci de copii și adulți din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava au sarbatorit luni, 24 ianuarie, Unirea Principatelor Romane. La Centrul de servicii multifuncționale pentru copilul aflat in dificultate Falticeni au avut loc activitați de informare ...