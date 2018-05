my girl lulu rocking her @savagexfenty in category: #OnTheReg 11 dayz left til #SAVAGEX drops A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 30, 2018 at 10:01am PDT Rihanna lanseaza lenjerie intima XXXL. Cum arata! Dupa un succes urias, atat cu linia Fenty Beauty, cat si cu colectia sport inspirata de anii ’90 si lansata impreuna cu Puma, nu este o surpriza faptul ca BadGal RiRi isi extinde imperiul. In ultimii trei ani, cantareata din Barbados si-a dovedit abilitatea de a genera buzz si venituri uriase. Fenty Beauty, lansat in septembrie 2017, este deja pe cale sa-i depaseasca brandul Kylie…