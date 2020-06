Ridica greutati la 98 de ani! Cum arata acum mama lui Sylvester Stallone!

Stiri pe aceeasi tema

- Margherita de la Clejani a suferit mai multe operatii estetice care au transformat-o radical. Chiar daca și-a șters intre timp pagina de Instagram, pe internet tot au ramas fotografiile cu ea, de dinainte sa fi facut numeroase intervenții estetice. Viorica de la Clejani, criza de nervi IN…

- Dana Rogoz a publicat prima fotografie cu chipul fetiței sale nou-nascute. Actrița nu a mai avut rabdare și le-a facut tuturor cunoștința cu micuța Lia Elena. Dana Rogoz le-a facut o surpriza colosala fanilor, care nu se așteptau prea curand la acest gest, și a publicat prima imagine cu fetița sa. Actrița…

- La 50 de ani Jennifer Lopez are un corp mai tonifiat ca la 20. Insa ca sa le țina piept puștoaicelor din showbizul actual, diva latino face exerciții cot la cot cu logodnicul sau, fost sportiv de performanța.

- "La multi ani noua! 23 de ani!", a scris Jennifer Flavin pe Instagram, marcand o aniversare petrecuta in izolare in Los Angeles. In realitate, insa, cei doi au mai multi ani de relatie greu incercata.

- Zambitoare, Megan se afla pe scaunul din dreapta, in autoturismul lui Machine Gun Kelly, in timp ce așteptau sa le fie livrata mancarea. Apoi, cei doi s-au indreptat spre locuinta actriței, din Calabasas. Fotografiile cu cei doi vin in contextul numeroaselor zvonuri potrivit carora actrița…

- Hannelore a fost una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii. Fosta soție a lui Bogdan, cel alaturi de care și-a testat iubirea in Thailanda, arata total diferit. Și-a schimbat look-ul și s-a „tunat”.Tanara și-a pus acid hialuronic in buze și a avut o intervenție de marire a sanilor,…

- Bianca si-a dus posteriorul tunat la control si, la trei luni de la ultima interventie, a decis ca se lasa din nou atinsa de bisturiul magic. Iata inventarul operațiilor estetice pe care le-a suferit focoasa blonda.

- Pe pagina sa de socializare, Mirela a postat un mesaj in care spune ca ofera recompensa pentru cel care-I aduce cațelușa, pe Tea. Toata lumea știe ca Mirela Banias este o mare iubitoare de animale și trateaza cațeii pe care-I are ca pe copiii. Tocmai de aceea, Mirela are nevoie de ajutor și a apelat…