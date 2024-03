15 perchezitii in Constanta!: Interventii chirurgicale estetice si reconstructive. Oficial de la Parchet

Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal zilele trecute in incinta Spitalului din Baneasa, judetul Constanta. Un individ recalcitrant a sustras arma incarcata de la un politist sosit sa aplaneze scandalul. Doar interventia prompta a oamneilor legii a facut ca incidentul sa nu se soldeze cu o nenorocire. Potrivit Compartimentului…

- Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.Politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Serviciul Municipal de Investigatii…

- La aceasta ora, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Serviciul Municipal de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, efectueaza doua perchezitii domiciliare intr un dosar penal privind savarsirea infractiunii…

- La data de 10 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Serviciul Municipal de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 33 de ani, banuit de savarsirea…

- Procurorii au dispus plasarea medicului sub control judiciar pentru 60 de zile dupa ce a fost pus sub acuzare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa dupa ce a facut trei operatii in urma carora pacientele au suferit complicatii medicale si au ramas cu probleme estetice grave…

- Totodata, fata de 3 dintre asociatii societatilor comerciale mentionate s au dispus masuri asiguratorii pe partile sociale detinute de acestia. In urma celor 8 perchezitii efectuate ieri, 27 decembrie 2023, de catre politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Constanta, sub coordonarea…

- Opt percheziții domiciliare au fost facute, miercuri, 27 decembrie, de polițiști in județele Constanța și Ilfov, intr-un dosar penal ce are ca obiect savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare in forma continuata, relateaza News.ro.Este vizata o societate care are ca obiect de activitate…