Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu nu sunt chiar periculos, dar nevasta-mea e mai rau. Nu stiu de unde a aparut boala, ea a fost de mai mult timp bolnava si mi-am facut si eu testul. M-au gasit pozitiv. Nevasta-mea e de vineri la spital, iar eu am facut testul tot vineri. Eram acasa, dar pana la urma amandoi am fost internati. Sotia…

- Probleme grave pentru Rica Raducanu. Fostul portar al Rapidului și echipei naționale de fotbal a ajunns in spital dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza fcrapid.ro. „Suntem langa legenda noastra Rica Raducanu, cel care este internat in spital alaturi de sotia sa, ambii avand Covid-19”,…

- Rica Raducanu (74 de ani), fostul mare portar al Rapidului, a fost depistat pozitiv cu COVID-19 și internat. La fel s-a intamplat și cu soția sa. Virusul SARS-CoV-2 nu l-a iertat pe Rica Raducanu. Starea fostului portar, care a adunat peste 300 de meciuri in Divizia A in tricourile lui Rapid, Sportul,…

- Fostul mare portar al Rapidului anilor '60-70', Rica Raducanu, 74 de ani, este internat in spital alaturi de soția sa, ambii avand Covid-19, se arata intr-un comunicat postat pe Facebook de FC Rapid. Rica Raducanu a jucat 10 sezoane pentru giulesteni, in perioada 1965-1975, si a cucerit, in 1967, primul…

- Rica Raducanu, fostul mare portar, a fost internat in spital dupa ce a fost testat pozitiv cu COVID-19. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a clubului Rapid. „Suntem langa legenda noastra Rica...

- „Suntem langa legenda noastra Rica Raducanu, cel care este internat in spital alaturi de sotia sa, ambii avand Covid-19”, a precizat clubul din Giulești.In varsta de 74 de ani, Rica Raducanu are 74 de ani și a jucat de 61 de ori in echipa nationala.Cunoscutul fost international de la Rapid a mai jucat …

- Nici Rica Raducanu nu a scapat de coronavirus. Acesta a ajuns internat in spital, din cauza infectiei cu coronavirus. Suntem langa legenda noastra Rica Raducanu, cel care este internat in spital alaturi de sotia sa, ambii avand Covid 19. Insanatosire grabnica , este postarea de pe pagina de Facebook…

- Fostul portar Rica Raducanu a fost internat in spital dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza fcrapid.ro. "Suntem langa legenda noastra Rica Raducanu, cel care este internat in spital alaturi de sotia sa, ambii avand Covid-19", a precizat clubul giulestean. In…