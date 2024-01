Rezultatul acțiunilor lui Clotilde Armand împotriva Romprest: invazie de șobolani In inima Sectorului 1 al Bucureștiului, pe una dintre cele mai prestigioase strazi, a fost surprinsa o invazie de șobolani care se cațara pe garduri pentru a ajunge la coșurile de gunoi, hranindu-se nestingheriți. Fenomenul este atribuit mizeriei și lipsei de curațenie din sector, subliniind rezultatele conflictului declanșat de primarița Clotilde Armand cu societatea de salubrizare Romprest. Consilierul local Daniel Ciungu, intervievat de Gandul, a subliniat ca situația este dezastruoasa și a aratat ca șobolanii sunt omniprezenți in sector din cauza reducerii frecvențelor de curațenie impuse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

