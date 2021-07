Stiri pe aceeasi tema

- 87 de cazuri de infectare cu varianta Delta și trei decese la pacienți confirmați cu aceasta tulpina au fost inregistrate in Romania, a anunțat marți Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Potrivit datelor INSP, pana in 11 iulie au fost raportate 2.373 de secvențieri. Au fost confirmate 1.776…

- „U“ Craiova intalneste astazi, de la ora 20.00, pe Arena Naționala din București, pe CFR Cluj, in duelul pentru Supercupa Romaniei. Știința va incerca sa obțina in aceasta seara prima Supercupa, dupa ce in luna mai a caștigat cel de-al 8-lea trofeu al Cupei Romaniei. GdS va va tine la curent cu evolutia…

- Lacul Vidraru este un lac de acumulare și se afla printre cele mai apreciate obiective turistice din Romania. Dimensiunile sale sunt impresionante, la fel și frumusețea locului.Situat in județul Argeș, Lacul Vidraru este un punct de atracție pentru cei care vor sa traverseze Trasfagarașan.Despre barajul…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice efectueaza joi, 10 iunie, 111 percheziții domiciliare in București și in alte 24 de județe la suspecții de evaziune fiscala și contrabanda cu țigari, informeaza Poliția Romana."Astfel, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice pun in aplicare 111 mandate de percheziție domiciliara și 21 de mandate de aducere, pentru destructurarea unor grupari infracționale și exploatarea probatoriului in dosare penale complexe, in care se efectueaza cercetari privind…

- ACSF Recea a invins sambata, 15 mai, pe teren propriu, formația Unirea Slobozia, scor 2-0 (0-0) in manșa tur a barajului de menținere in Liga 2. Au marcat pentru gazde Adrian Balha 71′, Gabriel Oița 90+2′. Fotbal Comuna Recea: Railean – B. Mendoza, Burdeț, Oița, R. Ispas – Micaș (cpt.), Akhmatov – Marieș…