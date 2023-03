Echipa poloneza Lech Poznan a invins joi, in deplasare, scor 3-0, formatia suedeza Djurgarden, in mansa secunda din Conference League. Echipa AC Fiorentina a invins pe Sivasspor, scor 4-1, si s-a calificat in sferturile Conference League, acolo unde merge si Basel.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din…