- Rezultate alegeri in Germania 2021: VICTORIE pentru social-democrați. Au invins la limita coalitia lui Merkel Rezultate alegeri in Germania 2021: VICTORIE pentru social-democrați. Au invins la limita coalitia lui Merkel Bucurie mare pentru social-democrații germani. Aceștia au obtinut majoritatea voturilor…

- Social democratii germani au obtinut majoritatea voturilor in alegerile nationale, care au avut loc duminica, impunandu-se la limita in fata coalitiei de centru-dreapta a Angelei Merkel in cursa care in care va fi decis cine ii va urma in functia de cancelar al celei mai mari economii europene, scrie…

- Germanii voteaza duminica pentru a decide directia politica a celei mai mari economii europene dupa aproape 16 ani sub conducerea cancelarului Angela Merkel, relateaza DPA. Dupa ascensiunea neasteptata, dar constanta, a Partidului Social Democrat (SPD) in fruntea sondajelor, alegerile sunt cruciale…

- Duminica, 26 septembrie, au loc alegeri pentru postul de cancelar al Germaniei. Angela Merkel iese din scena dupa 16 ani. Cine sunt favoriti s-o inlocuiasca? Sunt trei: Annalena Baerbock, Armin Laschet și Olaf Scholz. Peste 60 de milioane de cetateni germani vor vota duminica pentru alegerea celui de-al…

- Candidatul social-democrat la succesiunea Angelei Merkel și-a consolidat statutul de favorit. Olaf Scholz s-a impus in ultima dezbatere de duminica in fața celor doi contracandidați principali. Scholz, ministru de finante si vicecancelar social-democrat, a fost desemnat de 42% dintre telespectatori…

- Candidatul social-democrat la functia de cancelar în perspectiva alegerilor parlamentare din Germania, Olaf Scholz, a anuntat ca este pregatit sa conduca guvernul într-o coalitie cu Verzii, transmite duminica DPA.Scholz a spus ca niciodata nu a existat ''niciun dubiu''…