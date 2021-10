Rezultate finale: Tabăra Barna a obținut majoritate în Biroul Național al USR PLUS Tabara Barna a obținut majoritate in Biroul Național al USR PLUS, cu 14 mandate (57,32%) fața de 8 mandate tabara Cioloș (33,61%). Echipa Darau – Coliban de la Brașov a obținut doua mandate (8,86%). Cifrele sunt valabile conform rezultatelor finale ale numaratorii voturilor. In funcțiile de vicepreședinți au fost aleși Catalin Drula (USR), Vlad Voiculescu (PLUS), Dan Barna (USR), Anca Dragu (PLUS), Ionut Moșteanu (USR), Allen Coliban (USR) și Claudiu Nasui (USR). De precizat ar fi ca cele mai multe voturi pentru Biroul Național au fost obținute de Catalin Drula (610), urmat de Dan Barna (592)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

