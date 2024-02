Stiri pe aceeasi tema

- Echipa germana Eintracht Frankfurt a terminat la egalitate joi, in deplasare, scor 2-2, cu gruparea belgiana Union St Gilloise, in mansa intai a play-off-ului Conference League. Eintracht conducea cu 2-0 in minutul 10. La Bruxelles, Eintracht a inceput furtunos, cu deschidere de scor in minutul 3,…

- Opt meciuri sunt programate, joi seara, 15 februarie, in faza eliminatorie (knock-out) din Liga Europa. O faza a intrecerii la care participa echipe de top din fotbalul european precum AC Milan, Benfica, Feyenoord, AS Roma sau Olympique Marseille. Acum, pe Betano, beneficiezi de un caștig suplimentar…

- Oficialii Universitații Craiova au reușit, in cele din urma, sa achiziționeze atacantul mult dorit. Acesta este Jalen Aleix Miller Blesa, un atacant de 23 de ani și 1.87 metri, cu dubla cetațenie: spaniola și britanica. „OFICIAL | Bine ai venit la Știința, Jalen Blesa!Universitatea Craiova intarește…

- Arbitrul roman Radu Petrescu a fost delegat de UEFA la partida Feyenoord – Roma, din play-off-ul eliminatoriu al Europa League. Radu Petrescu va fi ajutat de asistenții Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu, de al patrulea oficial Marcel Birsan, in timp ce in camera VAR se vor afla Catalin Popa și Ovidiu…

- Manchester United a caștigat cu Wolves, scor 4-3, in etapa #22 din Premier League. Desfașurarea scorului a fost una dramatica, „diavolii” au caștiga in minutul 90+7. United a avut 2-0 și 3-1, insa Wolves a egalat in minutul 90+5. Parea ca meciul se va termina egal, insa Mainoo a punctat pentru United…

- Echipa italiana AS Roma a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Cremonese, in optimile Cupei Italiei si s-a calificat in sferturile competitiei, scrie news.ro.Cremonese a condus cu 1-0 din minutul 35, prin golul reusit de Frank Tsadjout, iar romanii nu au avut reactie, intrand…

- Echipele West Ham United si Brighton au terminat la egalitate, 0-0, in ultimul meci al etapei a 20-a a campionatului de fotbal al Angliei, disputat marti seara pe Stadionul Olimpic din Londra.Neinvinsa in Premier League din etapa a 16-a, West Ham (locul 6) a ratat ocazia de a ramane in apropierea…

- Echipa spaniola Villarreal a incheiat la egalitate miercuri, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia israeliana Maccabi Haifa, intr-un meci din cadrul grupei F a Ligii Europa, informeaza news.ro.Villarreal a intalnit pe Maccabi Haifa intr-o partida reprogramata din cauza razboiului din Israel. Cu…