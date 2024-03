Stiri pe aceeasi tema

- Freiburg și Bayern Munchen au remizat, scor 2-2, in runda #24 din Bundesliga. Gazdele aveau sa deschida scorul in minutul 12, cand Christian Gunter a primit mingea de la Hofler și l-a invins pe Neuer cu un șut din afara careului. Mathys Tel ('35) a restabilit egalitatea cu un șut fabulos la colțul lung.…

- Echipa franceza Rennes a invins joi, pe teren propriu, scor 3-2, gruparea italiana AC Milan, in mansa secunda a play-off-ului din Liga Europa. Milanezii s-au calificat in optimi cu scorul general de 5-3, potrivit news.ro. Gazdele au deschis scorul prin golul lui Benjamin Bourigeaud, din minutul 11,…

- Echipa germana VfL Bochum a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 3-2, echipa campioana a Germaniei, Bayern Munchen, intr-un meci din etapa a 22-a a Bundesligii, potrivit news.ro Bayern a inscris prima la Bochum, unde Jamal Musiala a reusit cel de-al saselea sau gol stagional, in minutul…

- Bayern Munchen a invins-o pe Borussia Monchengladbach, scor 3-1, in etapa 20 din Bundesliga și se menține pe locul 2. Oaspeții au condus cu 1-0, insa nu au reușit sa plece cu punct de pe Allianz Arena și continua forma slaba din acest sezon. Bayern a fost condusa de Monchengladbach, dar a egalat inainte…

- Echipa Borussia Dortmund, care venea dupa trei victorii consecutive, si-a franat redresarea in campionatul de fotbal al Germaniei, obtinand doar o remiza alba, 0-0, pe terenul formatiei FC Heidenheim, debutanta in acest sezon in Bundesliga, vineri seara, in deschiderea etapei a 20-a.In urma acestui…

- Bayern Munchen - Union Berlin, meci restant contand pentru etapa a 13-a din campionatul Germaniei, este programat, miercuri, 24 ianuarie, de la ora 21:30, pe Allianz Arena, si va fi transmis in direct de Digi Sport 3 si Prima Sport 1.

- Bayern Munchen intalneste, duminica, echipa VfB Stuttgart, in etapa a 15-a din Bundesliga. Bavarezii ar putea fi lipsiti de Harry Kane, care este "nu prea se simte bine", potrivit antrenorului Thomas Tuchel."Speram ca va putea reveni la antrenamente maine (sambata). Dar nu prea se simte bine", a…

- Hoffenheim a invins acasa, vineri seara, cu 3-1 pe Bochum, in prologul etapei a 14-a din Bundesliga, obtinand prima victorie dupa cinci runde in care nu mai castigase.Gazdele au beneficiat de autogolul lui Erhan Masovic (32) si au inscris prin Andrej Kramaric (43) si Ihlas Bebou (76). Golul oaspetilor…