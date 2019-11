Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Catalin Drula a publicat pe Facebook o numaratoare paralela a rezultatelor de la votul din Auckland, Noua Zeelanda. Potrivit acestuia, Dan Barna a obtinut 47,6% din voturi, Klaus Iohannis 27,2, fiind urmati la mare distanta de Viorica Dancila si Mircea Diaconu.

- Alegeri prezidentiale 2019 Prezenta la vot, Exit Poll. Romanii sunt așteptați duminica, 10 noiembrie, sa iasa la vot, in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019. Afla prezența la vot in timp real.

- Primii care au putut vota la alegerile prezidentiale din acest an au fost romanii stabiliti in Noua Zeelanda. Sectia de votare din Auckland s-a deschis, in noaptea de joi spre vineri, la ora 1:00, ora Romaniei, care reprezinta ora locala 12.00.Votul in strainatate se va incheia luni, la…

- Secțiile de votare din Noua Zeelanda, Australia, Japonia, Coreea și China au fost deschise, iar cetațenii romani din aceste state iși pot exercita dreptul la vot. Prima secție de votare din Diaspora care a fost deschisa a fost cea din Auckland din Noua Zeelanda, iar la scurt timp au fost deschise cele…

