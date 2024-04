Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Catalin Drula, a declarat joi, in emisiunea Jurnalul de Seara, la Digi24, intrebat despre poziția de favorit a lui Mircea Geoana la alegerile prezidențiale, ca nu ințelege candidatura secretarului general al NATO și il acuza ca iși folosește funcția sa intre in grațiile alegatorilor.…

- Liderul Uniunii Salvați Romania (USR), Catalin Drula, a anuntat vineri, 29 martie, ca inca nu a luat o decizie, insa exista o sansa foarte mare ca el sa fie candidatul Aliantei Dreapta Unita la alegerile prezidentiale din toamna acestui an, informeaza News.ro."Exista o sansa foarte mare pentru Dreapta…

- Primarul USR din Campulung Muscel, Elena Lasconi, a facut unele declarații intr-un interviu difuzat in emisiunea "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS. In cadrul acestui interviu, edilul a spus ca nu exclude o viitoare candidatura la prezidențiale, și a emis și un comentariu sarcastic referitor…

- Liderul PSD Mihai Tudose este de parere ca acest scenariu va fi testat la alegerile europarlamentare și locale și ar putea sa fie pus in practica la alegerile pentru funcția de președinte.Prezidențiale s-au devansat pentru a reuși sa facem o tranzitie lina. Pe de alta parte, picau in trei weekenduri…

- Actorul Dan Puric a spus, pe scena Luceafarul, la sfarșitul piesei ”Dan Puric – Voteaza, ma!”, ca el va fi candidatul AUR la alegerile prezidențiale. Cei la AUR au emis o poziție oficiala in care arata faptul ca Dan Puric, alaturi de alte personalitați, vor intra in cursa interna a partidului care se…

- Catalin Drula a declarat la Digi24 ca Elena Lasconi nu este un candidat luat in calcul pentru alegerile prezidențiale. Potivit liderului USR, Lasconi i-a spus "ca vrea inca un mandat la Campulung, daca nu doua", pentru ca "este pasionata de munca ei acolo". Intrebat daca sondajele comandate de USR vizeaza…

- Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD și ministrul Transporturilor in Guvernul Ciolacu, a facut o serie de declarații in legatura cu o posibila candidatura a lui Mircea Geoana la președinția Romaniei, din partea PSD. Oficialul social-democrat a inceput prin a menționa ca, la acest moment, Geoana…