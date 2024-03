Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan, prim-vicepresedinte al partidului, a declarat sambata ca PNL isi propune ca la alegerile locale sa ia peste 90% din primariile din Romania si peste 95% din Consiliile Judetene, iar la europarlamentare liberalii si-au propus 17 europarlamentari, dar el ar vrea mai…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca, in ceea ce privește posibilitatea unui candidat comun cu PSD la alegerile prezidențiale, „e cat se poate de onest fața de electorat sa vedem care sunt rezultatele alegerilor locale și europarlamentare, sa vedem…

- Comasarea alegerilor in Romania a fost votata de membrii PNL și PSD, in ședințele la care au participat liderii celor doua partide. Cinci liberali au votat „impotriva”, doi s-au abținut, in timp ce 58 au votat „pentru”, iar liderii PSD au votat in unanimitate calendarul alegerilor din 2024, comasarea…

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, și președintele PNL, Nicolae Ciuca, au fost intrebați miercuri seara, 21 februarie, dupa ce s-a decis comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale și devansarea alegerilor prezidențiale in septembrie, daca exista posibilitatea ca PSD și PNL sa dea candidatul…

- E OFICIAL! S-a anunțat comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Decizia coaliției PSD-PNL E OFICIAL! S-a anunțat comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Decizia coaliției PSD-PNL Alegerile locale și cele europarlamentare vor fi comasate, anunța Nicolae Ciuca. Pentru europarlamentare…

- Presedintele Partidului National Liberal, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri, 14 februarie ca are incredere in ratiunea partenerilor de coalitie de la PSD și ca se va ajunge totuși la o solutie privind comasarea alegerilor, in ciuda blocajului din prezent.„Vom discuta din nou, vom cauta solutii, si…

- O sedinta a coalitiei de guvernare urmeaza sa se desfasoare joi, au precizat, marti, surse politice. Potrivit acestora, un subiect important pe agenda reuniunii il reprezinta comasarea alegerilor. Una dintre variantele de comasare cu privire la care s-ar putea lua o decizie este comasarea alegerilor…

- CALENDARUL ALEGERILOR DIN 2024*SCENARIUL 1:-9 iunie – europarlamentare-29 septembrie – locale-24 noiembrie – parlamentare + primul tur de prezidențiale-8 decembrie – al doilea tur de prezidențiale*SCENARIUL 2:-9 iunie – europarlamentare-29 septembrie – locale + primul tur de prezidențiale-14 octombrie…