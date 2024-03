Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan, prim-vicepresedinte al partidului, a declarat sambata ca PNL isi propune ca la alegerile locale sa ia peste 90% din primariile din Romania si peste 95% din Consiliile Judetene, iar la europarlamentare liberalii si-au propus 17 europarlamentari, dar el ar vrea mai…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat sambata seara, la Antena 3, intrebat daca este posibil ca PSD sa susțina candidatul PNL la prezidențiale, ca președintele PNL Nicolae Ciuca este „obligat” de partid sa candideze la prezidențiale. „Vom vedea rezultatul alegerilor europarlamentare și…

- Liderul Uniunii Salvați Romania (USR), Catalin Drula, a anuntat vineri, 29 martie, ca inca nu a luat o decizie, insa exista o sansa foarte mare ca el sa fie candidatul Aliantei Dreapta Unita la alegerile prezidentiale din toamna acestui an, informeaza News.ro."Exista o sansa foarte mare pentru Dreapta…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca „nu exista nicio paralela” intre devansarea alegerilor prezidențiale și o eventuala candidatura a președintelui Klaus Iohannis pentru funcția de secretar general al NATO. Scrutinul pentru alegerea președintelui a fost mutat cu doua luni inainte pentru ca luna…

- Alina Gorghiu a spus luni seara, in exclusivitate la Digi24, ca PNL a stabilit inca de anul trecut ca va merge pe liste separate la toate tipurile de alegeri, excluzand mai ales susținerea pentru Marcel Ciolacu la prezidențiale, din postura de candidat comun. „Este inacceptabil ca PNL sa cedeze candidatura…

- Prim vicepresedintele PNL Rares Bogdan a afirmat ca in cadrul coalitiei nu s a vorbit de elefantul din incapere", si anume alegerile prezidentiale si eventualitatea unei candidaturi comune a PNL si PSD, potrivit stiripesurse.ro.Rares Bogdan a fost intrebat, sambata, intr o conferinta de presa sustinuta…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, considera ca nu are cum sa-și mobilizeze colegii de partid in cele 5 batalii electorale din acest an daca el privește de pe margine și nu iși asuma candidatura la alegerile prezidențiale.„In atribuțiile funcției președintelui PNL este și aceasta prevedere de a-și…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat ca va candida la alegerile prezidențiale din acest an daca va avea susținerea partidului, insa a punctat ca este prea devreme pentru un anunț oficial in acest sens.