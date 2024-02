Rares Bogdan, despre candidaturi comune PSD-PNL la alegeri: De candidatura la prezidentiale si eventualitatea unei candidaturi comune, nu s-a vorbit, va spun cu toata sinceritatea

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose sustine ca Mircea Geoana nu va reusi nici macar sa stranga semnaturile de sustinere pentru a candida la alegerile prezidentiale. „Asa cum o joaca domnul Geoana acum, `Eu sunt un asset, sunt o chestie din spuma si va fac o favoare ca as putea sa accept sa candidez pentru…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a afirmat ca in cadrul coalitiei nu s-a vorbit de “elefantul din incapere”, si anume alegerile prezidentiale si eventualitatea unei candidaturi comune a PNL si PSD.Rares Bogdan a fost intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Pitesti, daca PSD…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi seara, la Realitatea Plus, ca nu a luat momentan nicio decizie privind candidatura sa la alegerile prezidențiale. El a spus ca așteapta mai intai rezultatele primelor alegeri, și anume cele europarlamentare.„Cum spunea Churchill: șapte zile in politica e mult.…

- Candidatura secretarului general adjunct al NATO la prezidențialele din 2024 este tot mai discutata in spațiul public. Mircea Geoana nu și-a anunțat intenția in mod oficial pana acum și nici nu se știe daca o va face independent sau din partea unui partid.

- Deși revolta efemera a mercenarilor Wagner din luna iunie ar fi putut insemna sfarșitul regimului lui Vladimir Putin, se pare ca liderul de la Kremlin se bucura in continuare de susținere. Alegerile prezidențiale din Rusia vor avea loc intre 15-17 martie 2024.

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul PNL, a anunțat ca isi va asuma o candidatura la alegerile prezidentiale de anul viitor, daca partidul pe care-l conduce ii va cere sa-si asume acest proiect.

- "Cand va veni vremea, vom vorbi despre toate. Dumneavoastra, celor de la Olt, ca si celor de la Dolj, le pot spune ca in momentul de fata PNL, cu toti oamenii care sunt aici, PNL are cea mai valoroasa resursa umana, are capacitatea, are potentialul (...), poate sa isi asume abordarea si castigarea alegerilor…

- Intrebat daca va candida la alegerile prezidențiale, Nicolae Ciuca a raspuns ferm: „Nu am lansat in nume personal. A fost o discuție in marja deciziei de la Sinaia, ca PNL sa abordeze alegerile cu propriile forțe. Atunci a fost doar o intrebare, noi ne angajam, dumneavoastra ce faceți? Sunt liderul…