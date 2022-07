Rezultatele admiterii la liceu 2022 a absolvenților de clasa a VIII-a au fost publicate pe admitere.edu.ro și la avizierele liceelor. Rezultatele repartizarii in licee vor fi disponibile online cu codul pe care fiecare elev l-a primit de la școala. Digi24.ro publica rezultatele pe județe. In 1 iulie a fost publicata Ierarhia la nivel judetean/ a municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a. Calendarul repartizarii la liceu 2022 14 iulie 2022: Repartizarea computerizata in invațamantul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor…