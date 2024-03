150 de locuri la Guvernul României, disponibile pentru internship Reprezentanții Executivului au comunicat ca programul oficial de stagiu al Guvernului Romaniei va fi continuat și in acest an. Astfel, 150 de tineri vor avea oportunitatea sa lucreze in instituțiile administrației publice centrale in perioada 1 iulie – 30 august. Persoanele interesate de acest stagiu vor putea sa se inscrie pe platforma www.internship.gov.ro intre 1 aprilie și 11 mai 2024, conform unui comunicat de presa emis de Guvern. Fiecare aplicant trebuie sa-și creeze un profil, iar Comisia de evaluare și selecție va examina dosarele și va organiza interviuri pentru selecția viitorilor stagiari.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

