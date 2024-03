Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin și-a asigurat duminica un nou mandat de 6 ani, dupa ce a obținut, potrivit primelor rezultate oficiale, peste 87% din voturi, intr-un scrutin... The post Conform rezultator parțiale, Putin a caștigat alegerile prezidențiale din Rusia cu 87,34% din voturi appeared first on Special Arad…

- Blocul politic al administrației prezidențiale a Federației Ruse este "mulțumit" de cursul și rezultatele alegerilor prezidențiale, potrivit a doua surse citate de publicația Meduza apropiate Kremlinului, precum și unui interlocutor in conducerea Partidului Rusia Unita. Vladimir Putin a castigat alegerile…

- Este ultima zi de vot in Rusia pentru alegerile prezidentiale menite sa asigure victoria triumfala a lui Vladimir Putin in fata celor trei contracandidati, fara anvergura, admisi in competitie. Mai mult de jumatate dintre alegatori au mers la urne in primele doua zile, marcate de incidente sproadice,…

- Rușii din strainatate nu au incredere in alegerile prezidențiale și sunt imparțiți cu privire la ceea ce pot face in acest sens. Serghei Kulikov a rezervat primul zbor disponibil din Rusia la cateva zile dupa ce Kremlinul a anunțat recrutarea forțata și pedepse dure pentru dezertorii din timpul razboiului,…

- Razboi in Ucraina, ziua 749. Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a acuzat Ucraina ca a intensificat atacurile asupra teritoriului rus, in ultima perioada, pentru ca se apropie alegerile prezidentiale in Rusia.

- Opozantul rus Boris Nadejdine a anuntat miercuri ca Curtea Suprema i-a respins recursul impotriva refuzului de inregistrare a candidaturii la alegerile prezidentiale din martie, care ar urma sa-l reconfirme pe Vladimir Putin pentru un nou mandat, relateaza AFP. "Curtea Suprema a Federatiei Ruse a…

- Patru candidați vor lupta pentru funcția de președinte al Rusiei in luna martie. Despre acest lucru a anunțat Ella Pamfilova, președinta Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse. In cadrul ședinței de joi, 8 februarie, membrii comisiei au refuzat sa ii inregistreze pe Boris Nadejdin, Serghei Malinkovici,…

- Comisia Electorala Centrala a Federației Ruse a anunțat ca pana in acest moment sunt 11 candidați inregistrați pentru alegerile prezidențiale din acest an, dar numai trei dintre ei sunt nominalizați, iar Vladimir Putin nu are inca acest statut, relateaza revista Life.In aceasta etapa, la campania electorala…