- Alegeri prezidentiale in Rusia 2024. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a obținut un nou mandat la Kremlin, cu 87,8% din voturi, potrivit unui exit-poll citat de TASS. astigat alegerile prezidentiale din Rusia cu 87,8 la suta, conform exit-pollurilor, citate de Reuters. Marja de victorie a lui Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin va vizita Turcia si va purta discutii cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan undeva dupa alegerile prezidentiale din 15-17 martie din Federatia Rusa, a informat luni Kremlinul, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca agendele…

- Inregistrarea candidatilor pentru alegerile prezidentiale ruse din martie s-a incheiat, a anuntat duminica agentia TASS, pe lista fiind presedintele Vladimir Putin, care este asteptat sa castige, si alti trei politicieni care sustin cu totii razboiul Moscovei in Ucraina, informeaza Reuters, preluata…

- Deși revolta efemera a mercenarilor Wagner din luna iunie ar fi putut insemna sfarșitul regimului lui Vladimir Putin, se pare ca liderul de la Kremlin se bucura in continuare de susținere. Alegerile prezidențiale din Rusia vor avea loc intre 15-17 martie 2024.