- Alegeri prezidentiale in Rusia 2024. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a obținut un nou mandat la Kremlin, cu 87,8% din voturi, potrivit unui exit-poll citat de TASS. astigat alegerile prezidentiale din Rusia cu 87,8 la suta, conform exit-pollurilor, citate de Reuters. Marja de victorie a lui Putin…

- Președintele american Joe Biden a caștigat cu ușurința marți alegerile primare prezidențiale ale democraților din Michigan, insa votul de protest al democraților suparați din cauza sprijinului sau pentru razboiul Israelului impotriva Hamas in Gaza a depașit așteptarile organizatorilor, transmite Reuters.

- Inregistrarea candidatilor pentru alegerile prezidentiale ruse din martie s-a incheiat, a anuntat duminica agentia TASS, pe lista fiind presedintele Vladimir Putin, care este asteptat sa castige, si alti trei politicieni care sustin cu totii razboiul Moscovei in Ucraina, informeaza Reuters, preluata…