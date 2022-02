Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii OMS vorbesc de faza terminala a pandemiei. Directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus spune ca faza acuta a pandemiei s-ar putea incheia pana la jumatatea anului. Condiția, mai spune Ghebreyesus, este ca aproximativ 70 la suta din populația lumii sa fie vaccinata. Tedros Adhanom Ghebreyesus:…

- Concediile medicale pentru COVID-19 sunt o problema fara sfarșit, iar birocrația din Sanatate, privind circuitul și procedura pentru persoanele infectate cu COVID-19, a creat un adevarat haos, in ultimele zile, in Brașov. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Brasov semnaleaza cazuri in care pacienti infectați…

- Rezerva Federala a semnalat miercuri ca este probabil sa majoreze ratele dobanzilor din SUA in martie si a reafirmat planurile de a incheia achizitiile de obligatiuni in luna respectiva, inainte de a lansa o reducere semnificativa a detinerilor de active, transmite Reuters. Masurile combinate vor marca…

- Masurile combinate vor marca trecerea de la politica monetara relaxata care a definit epoca pandemiei la o lupta mai urgenta impotriva inflatiei. ”Cu o inflatie cu mult peste 2% si o piata a fortei de munca puternica, Comitetul se asteapta ca va fi in curand oportun sa creasca intervalul tinta pentru…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a declarat luni ca ar fi periculos sa presupunem ca pandemia de Covid-19 este aproape de sfarșit. Anunțul vine dupa ce unele studii au aratat ca Omicron reprezinta ultimul val cu infecții grave. Cu toate acestea, Tedros Adhanom Ghebreyesus a spus ca anul…

- Oficialii din Ministerul Sanatații au avut o intalnire, sambata dupa-amiaza, dupa ce Ambulanța București-Ilfov a anunțat ca nu mai face fața solicitarilor. Mai multe centre de testare COVID se vor deschide de urgența in Capitala, pana duminica, pe langa marile spitale care trateaza cazuri de COVID,…

- Oficialii de la Organizația Mondiala a Sanatații au facut un anunț ingrijorator privind pandemia de coronavirus. Odata cu apariția noii tulpine Omicron, oamenii sunt preocupați de faptul ca nu vor scapa atat de ușor de virusul COVID-19, principalul vinovat pentru schimbarea stilului de viața al umanitații…

- Indicele dolarului a devenit pozitiv dupa comentariile Powell si a crescut cu 0,1%, la 96,331. Euro s-a depreciat cu 0,1% fata de dolar in urma declaratiei lui Powell, la 1,1279 dolari. Yenul japonez a crescut cu 0,2%, la 113,31 pentru un dolar. ”In acest moment, economia este foarte puternica si presiunile…