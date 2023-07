Serviciul ”FedNow”, care este in lucru din 2019, va incerca sa elimine intarzierea de cateva zile de care este nevoie in mod obisnuit pentru decontarea transferurilor de numerar, aducand SUA in conformitate cu tari precum Regatul Unit, India, Brazilia, precum si Uniunea Europeana, unde servicii similare exista de ani de zile. FedNow se lanseaza cu 41 de banci si 15 furnizori de servicii certificati sa utilizeze serviciul, inclusiv banci comunitare si mari banci precum JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon si US Bancorp, dar Fed intentioneaza sa integreze mai multe banci si uniuni de credit in…