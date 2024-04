Stiri pe aceeasi tema

- Artiștii timișoreni Petre Ionuțescu și Cristian Vaduva vor susține un cine – concert sub genericul „Revoluția Nevazuta”, la sfarșitul acestei saptamani, in data de 20 aprilie, in capitala Suediei. Evenimentul este inclus in cadrul manifestarilor derulate sub genericul Noaptea Culturala a orasului Stockholm,…

- Rușii au atac noaptea un cartier al orașului Herson, lovind un bloc cu cinci etaje. Mai multe apartamente au luat foc, dar pompierii au intervenit rapid și au reușit sa stinga flacarile, a anunțat pe Telegram șeful administrației militare regionale. Tirurile de artilerie au provocat daune și in localitațile…

- In urma cu doi ani, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu din Bacau se poza in cafeneaua unui localnic, prezentat ca tanar intreprinzator, in cadrul campanii sale de imagine „Made in Bacau”. Acum, el s-a razgandit.

- Un imobil de trei etaje, evacuat marti din motive de precautie, s-a prabusit in noaptea de vineri spre sambata in centrul orasului Toulouse din sud-vestul Frantei, unde pompierii desfasoara cautari pentru a se asigura ca nicio victima nu este prinsa sub daramaturi, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.…

- O lovitura rusa asupra orasului Kramatorsk din estul Ucrainei a atins sambata cateva locuinte, salvatorii cautand mai multe persoane care s-ar putea afla sub daramaturi, conform unei declaratii a guvernatorului regional.

- Reprezentanții ONU au anunțat ca nu vor participa la evacuarea forțata a civililor din orașul Rafah. Masura ar putea fi impusa de autoritațile din Israel. In ultimele zile, luptele s-au concentrat in jurul orașului din sudul Fașiei Gaza. Biroul umanitar al ONU (OCHA) a anunțat ca nu va coopera cu…

- INEDIT… Aproape ca nu exista drum in municipiul Vaslui fara gropi și denivelari. Unele artere din municipiu arata ca dupa bombardament. Sunt strazi care, deși au fost reparate recent, acum au iarași nevoie de alte reparații. Din cauza gropilor din asfalt, traficul prin municipiu se desfașoara cu greutate,…

- Cinci persoane au intrat ilegal in incinta ambasadei Iranului de la periferia orașului Stockholm in timpul unui protest, potrivit unui comunicat de presa al poliției suedeze, transmite Reuters. Persoanele au fost ulterior indepartate din zona. Nu a fost imediat clar daca vreuna dintre cele cinci persoane…