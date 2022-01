Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2021, al doilea de pandemie, nu i-a impiedicat pe romani sa calatoreasca in afara țarii in ciuda restricțiilor. Mai mult, numarul lor a fost triplu fața de anul anterior. In ceea ce privește suma medie cheltuita aceasta a depașit 1000 de euro de persoana. Cum arata studiul Revolut Potrivit datelor…

- Comisia a finalizat plațile de asistența din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) pentru a face fața situației de urgența sanitara generate de coronavirus catre 19 țari, in valoare totala de aproape 385,5 milioane de euro. Aceasta suma se adauga sumei de 132,7 milioane de euro platite in 2020 statelor…

- Alte 1503 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 222 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 41 sint asociate cu contact in afara țarii: 8-Ucraina, 5-Italia, 5-Bulgaria, 5-Romania, 4-Marea Britanie, 3-Franța, 2-Germania,…

- Alte 1139 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 58 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10-Romania, 6-Germania, 4-Marea Britanie, 3-Ucraina, 2-Spania, 2-Bulgaria, 2-Italia,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a publicat noua lista a tarilor cu risc epidemiologic. Romania a intrat in zona verde, in timp in zona rosie raman Ungaria, Austria, Germania, Olanda, Franta, Marea Britanie si Bulgaria. Pe lista galbena, unde se afla Spania si Italia, au mai intrat Maldive…

- Romania are cea mai mare creștere economica in trimestrul III, in comparație cu perioada similara a anului trecut, de 8%, conform datelor furnizate marți de Eurostat. Romania este urmata de Ungaria, cu o creștere de 6,1%, de Lituania cu 6% și Danemarca cu 5,4%. Creșterea economica a Poloniei este…