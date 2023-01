Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de iranieni s-au adunat in fata Ambasadei Frantei la Teheran, unde au ars steaguri franceze in weekend, in semn de protest fata de caricaturizarea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, publicate de revista satirica Charlie Hebdo, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Iranul a anunțat joi inchiderea unui institut de cercetare francez cu sediul la Teheran, in semn de protest fața de caricaturile cu liderul suprem al republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei, publicate de saptamanalul satiric francez Charlie Hebdo, transmite France24. „Ministerul pune capat activitaților…

- Alte 11 persoane au primit pedepse cu inchisoarea, potrivit presei de stat, citata de The Guardian . Dintre cele 16 persoane condamnate pentru uciderea voluntarului paramilitar, trei sunt minori. Cei 16 au fost acuzați de uciderea lui Ruhollah Ajamian, membru al Basij, o ramura de voluntari paramilitar…

- Forțele de securitate iraniene au ucis cel puțin 326 de persoane de la izbucnirea protestelor la nivel național in urma cu doua luni, a anunțat grupul Iran Human Rights NGO (IHRNGO), cu sediul in Norvegia, potrivit CNN . Printre cei uciși se numara și 43 de copii și 25 de femei, a precizat grupul pentru…

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi l-a acuzat duminica omologul sau american de „incitare la haos”, dupa sprijinul adus de Joe Biden protestelor declansate in Iran fata de moartea lui Mahsa Amini in urma cu o luna, scrie AFP, citata de Agerpres. Manifestatiile continua in Iran de la moartea pe 16 septembrie…

- Liderul iranian Ebrahim Raisi a afirmat duminica, 16 octombrie, ca declarațiile prin care președintele american Joe Biden a spus ca susține cetatenii si femeile curajoase care protesteaza reprezinta o ”incitare la haos”, relateaza AFP, citata de Agerpres . Protestele din Iran au inceput in urma cu o…