Revoltă înăbușită în Kazahstan: Populaţia nu are acces la internet şi stă la cozi interminabile Situatia pare sa se stabilizeze oarecum in Kazahstan, dupa mai multe zile de proteste violente, insa blocajul informativ continua, nu exista internet, iar la acestea se adauga cozile interminabile la banci si supermarketuri, transmite sambata Agerpres, care citeaza EFE. „Oamenii stau la coada la banci ca sa scoata bani, deoarece nu se mai poate plati cu cardul aproape nicaieri”, o citeaza EFE pe Zara, care locuieste in capitala Nur-Sultan. Din cauza intreruperilor la reteaua de internet si a problemelor cu telefonia mobila, kazahii nu pot comunica cu rudele din alte zone din tara. „Fiica mea s-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Situația se complica in Kazahstan, republica din Asia centrala care pana in 1991 a facut parte din URSS. Revolta de la Almati a produs deja zeci de victime, e haos, iar guvernul a cerut ajutorul alianței fostelor state sovietice, condusa de Rusia.

- Ordinea a fost restabilita in Kazahstan si situatia s-a stabilizat, dar persista focare de rezistenta ale participantilor la revolte in diverse orase, a declarat vineri un reprezentant al administratiei prezidentiale de la Nur Sultan, citat de agentia EFE. Conform presei locale, se mai aud…

