- Tehnicianul echipei Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat duminica seara, dupa meciul cu Petrolul, scor 0-2, ca formatia sa a facut “doua cadouri” si ca este inexplicabil ce se intampla, el mentionand ca jucatorii sunt distrusi moral, scrie news.ro.„Baietii au facut un meci slab, am facut din nou…

- Marius Șumudica a fost refuzat de Rapid, inainte de startul sezonului, dupa plecarea lui Adrian Mutu și se razboiește cu conducatorii echipei și ii ironizeaza. Are insa și momente in care susține ca nu are nicio problema cu cei care decid la gruparea din Giulești și le promite ca se va duce imbracat…

- Sunt șanse mari ca scandalul dintre fani și conducerea echipei Rapid sa se apropie de final. Sau cel puțin sa fie „pace” o buna bucata de timp, in care italianul Cristiano Bergodi sa lucreze in liniște. Nicu Gheara a intervenit in scandalul din Giulești și le-a transmis suporterilor ca nu este normal…

- Razboi total intre Daniel Niculae și Marius Șumudica. Antrenorul a spus despre președintele clubului Rapid ca in perioada in care a jucat la Astra Giurgiu statea cu carafele de vin pe masa, iar oficialul echipei din Giulești l-a ironizat cu un mesaj pe rețelele sociale, postat la miezul nopții. Conflict…

- Dan Șucu s-a ținut pe poziții și l-a numit antrenor pe Cristiano Bergodi, deși fanii au facut scandal și l-au cerut pe Marius Șumudica. Tehnicianul din Giulești a fost prezentat și va debuta la echipa peste trei zile in meciul cu Sepsi. La primul interviu i-a rugat pe suporteri sa-i susțina pe jucatori.…

- Antrenorul italian Cristiano Bergodi (58 de ani) va fi 100% noul tehnician al celor de la Rapid. Surse din club au dezvaluit pentru GSP ca fostul „principal” de la Sepsi Sfantu Gheorghe a acceptat propunerea venita din Giulești și va deveni noul antrenor al trupei alb-vișinii. ...

- Marius Șumudica, unul dintre personajele care au captat toata atenția in fotbalul romanesc in ultimele zile, a oferit cateva declarații de impact sambata seara, la cateva ore dupa ce Rapid a oficializa desparțirea de Adrian Mutu. Tehnicianul spune ca nu și-a luat gandul de la posibilitatea de a fi numit…

- In cazul in care Adrian Mutu (44 de ani) va alege sa plece imediat in Azerbaidjan sau in zona araba, Rapid ar trebui sa-și gaseasca urgent un antrenor nou, fiindca sezonul va porni spre sfarșitul saptamanii urmatoare. Soluțiile cele mai la indemana ar fi Marius Șumudica (52) și Cristiano Bergodi (58).…