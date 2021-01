Reveniti din aceste tari ? Stati in carantina !

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, in sedinta de luni, lista tarilor/ zonelor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie carantina pentru 14 zile. Lista privind Zona galbena intra in vigoare de la data de 19 ianuarie, ora 0,00. Tarile/ zonele/…

- Lista țarilor și zonelor cu risc epidemiologic ridicat, a fost actualizata, conform Hotarârii nr. 2 din 08.01.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Lista intra în vigoare de la data de 09.01.2021, ora 20:00.…

- Comitetului Național pentru Situații de Urgența a anunțat lista statelor pentru care se impune caratia pentru 14 zile la intrare in Romania. Lista intra in vigoare de la data de 09.01.2021 ora 20:00.Gibraltar 3449.0 (Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori)Lituania 1199.3San Marino 1120.4Cehia…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a transmis, in decursul zilei de astazi, un comunicat, prin care anunțat ca zborurilor catre și dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord s evor relua, in perioada urmatoare. Persoanele care se intorc in țara vor avea insa de respectat anumite…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de duminica, 3 ianuarie 2021, Hotararea numarul 1 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Pe lista…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a dat publicitații noua lista cu tarile pentru care se impune carantina pentru 14 zile la intrare in Romania.In zona galbena se afla urmatoarele tari/ zone:1. Georgia2. Serbia3. Luxemburg4. Croatia5. Muntenegru6. Lituania7. San Marino8. Andorra9.…

- Actualizare a listei statelor cu cea mai mare rata a cazurilor de covid Foto: MApN 30 de țari din lume se afla acum pe lista statelor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România, lista actualizata astazi de Comitetul…

- Lista statelor cu cea mai mare rata de incidența a cazurilor de #covid Foto: MApN Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis astazi ca în localitațile sau județele în care portul maștii de protecție este obligatoriu în spațiile deschise este, totuși, permisa înlaturarea…