Bilant activ: Peste 8.400 de politisti in actiune pentru siguranta scolara

In perioada 12 ndash; 18 ianuarie 2024, Politia Romana a continuat actiunile pe linia sigurantei scolare in unitatile de invatamant preuniversitar. Actiunile in sistem integrat vor continua pe tot parcursul anului scolar.Pentru organizarea si coordonarea… [citeste mai departe]