Revelion în adăposturi de urgenţă. Taifunul a făcut 50 de victime în Filipine Taifunul Phanfone, care a lovit Filipine in ziua de Craciun, a provocat moartea a 50 de persoane, fiind cea mai severa furtuna din 2019 in acest stat, potrivit unui nou bilant comunicat marti de autoritati, informeaza AFP.



Taifunul, care a fost insotit de precipitatii abundente si de vanturi devastatoare, a dus la prabusirea unor cladiri in special pe insula centrala a arhipelagului Visayas, afectand peste doua milioane de persoane.





"Suntem tristi ca o parte dintre compatriotii nostri se afla inca in aceste centre de refugiu, dar ii asiguram de tot sprijinul nostru pana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Taifunul Phanfone, care a lovit Filipine in ziua de Craciun, a provocat moartea a 50 de persoane, fiind cea mai severa furtuna din 2019 in acest stat, potrivit unui nou bilant comunicat marti de autoritati, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Taifunul, care a fost insotit de precipitatii abundente…

- Deja vorbim de mai multe victime, iar numarul acestora ar putea sa creasca in noaptea de Revelion. Judecand dupa bubuiturile care au inceput sa rasune cu zile bune inainte de Craciun, dar și de numarul de victime inregistrat pana la acest moment, se pare ca anul acesta autoritațile au scapat din nou…

- Garda de pompieri Nusfalau, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ''Porolissum'' Salaj, a fost solicitata sa intervina, in seara zilei de joi - 26 decembrie, ora 23.41, la un eveniment rutier petrecut pe DN 1 H, la iesirea din Nusfalau spre Simleu Silvaniei.

- FOTO – Arhiva Ministerul de Interne transmite un mesaj in care trage un semnal de alarma cu privire la cele 44 de accidente rutiere soldate cu 19 morti si 33 de raniti, evenimentele fiind inregistrate in doar 48 ore. MAI sfatuieste soferii sa nu se aventureze pe drumuri deoarece ii poate costa viata.…

- Bilanțul taifunului Phanfone, care a afectat insulele din Filipine in ziua de Craciun, a ajuns joi la 16 morți și a distrus mai multe case și zone turistice din regiune, au informat autoritațile, relateaza site-ul postului CNN și cotidianul The Guardian, conform Mediafax.Doliu in presa - A…

- Trei persoane au murit si patru au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, dupa o coliziune frontala intre doua autoturisme, in județul Ialomița. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in județul Ialomița, la ieșirea din Urziceni catre Buzau, pe DN2, a avut…

- Cel putin 11 persoane au decedat si peste 300 au fost spitalizate dupa ce au consumat vin din nuca de cocos in Filipine, printre victime aflandu-se si persoane care participau la o petrecere de Craciun, au precizat luni autoritatile locale si sanitare, potrivit Reuters, citeaza Agerpres .

- Sase persoane au fost transportate la spital in urma unui accident care a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, in Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca si in care au fost implicate o ambulanta si un autoturism. In urma accidentului, ambulanta s-a rasturnat, pacientul pe care il transporta fiind…