China ridică miza: mașina electrică de 12.000 euro, pregătită pentru piața europeană Vehiculele electrice ieftine din China patrund deja in Europa, subminand una dintre cele mai mari industrii din regiune. BYD, care a depașit anul trecut Tesla pentru a deveni cel mai mare producator global de EV-uri, este pe cale sa ridice miza. Producatorul chinez deja a anunțat ca intenționeaza sa introduca in Europa, anul viitor, hatchback-ul […] The post China ridica miza: mașina electrica de 12.000 euro, pregatita pentru piața europeana first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

