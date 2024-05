Pe ce vor cheltui bogătașii lumii 4,4 miliarde de dolari în 2024 Se așteapta ca persoanele cu averi mari la nivel mondial (HNWI) sa cheltuiasca 4,4 miliarde de dolari pentru a cumpara proprietați in Dubai in acest an, in creștere cu 76% fața de anul trecut. Cererea de vile de lux din partea celor mai bogați din lume continua sa ramana puternica in emirat, pe fondul aprecierii […] The post Pe ce vor cheltui bogatașii lumii 4,4 miliarde de dolari in 2024 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

