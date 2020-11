Numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus la nivel mondial a depasit duminica 50 de milioane de cazuri, potrivit datelor Reuters, iar cel de-al doilea val al pandemiei produs in ultimele 30 de zile reprezinta un sfert din acest total. Media ultimelor sapte zile arata ca numarul infectiilor zilnice cu coronavirus creste cu peste 540.000. […] The post Reuters: Numarul persoanelor infectate cu coronavirus a depașit, la nivel mondial, pragul de 50 de milioane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .