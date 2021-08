Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, s-a pronuntat marti impotriva indicarii unui numar precis de refugiati care sa fie preluati din Afganistan, de teama crearii unui 'factor de atractie', transmite dpa. 'Nu cred ca ar fi foarte inteligent sa incepem sa vorbim despre numere aici, pentru…

- Reuniunea de astazi vine in incercarea de a evita o repetare a valului haotic de migranti din 2015, care a luat pe nepregatite blocul comunitar si a provocat ample divizari intre statele membre, alimentand sustinerea fata de partide de extrema dreapta in timp ce taberele de migranti se umpleau in Grecia…

- Romania poate primi refugiați din Afganistan, a anunțat, luni, ministrul Bode. Ministrul de Interne a indicat cateva criterii de primire a acestora. „Suntem pregatiti sa primim in aceste centre colaboratori ai structurilor noastre, suntem pregatiti sa primim in aceste centre persoane aflate in risc…

- „Uniunea Europeana si tarile vestice nu pot spune «lasati ca Turcia sa fie un amortizor»”, a avertizat principalul consilier al presedintelui turc Recep Erdogan, Ilnur Cevik, miercuri, 25 august, intr-o reacție pentru BBC. Acesta a subliniat ca tarile europene nu se pot baza pe Turcia sa gestioneze…

- Romania nu ar avea suficiente spații pentru un eventual val de refugiați, ca urmare a crizei umanitare din Afganistan. Acum sunt disponibile numai 217 locuri pentru refugiați. Totuși, autoritațile fac eforturi și in caz de nevoie, capacitatea de cazare ar putea fi suplimentata de aproape trei ori. In…

- Reuniunea a fost convocata de presedintia slovena a Consiliului Uniunii Europene, dupa ce aceasta a primit o solicitare in aceasta privinta din partea ministrului de interne lituanian, Agne Bilotaite.In ultimele saptamani, un numar extrem de mare de migranti au ajuns in Lituania, Letonia si Polonia.Confruntata…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, a declarat ca preluarea puterii de catre talibani in Afganistan ar putea determina intre 300.000 si cinci milioane de afgani sa isi paraseasca tara, informeaza dpa. Oficialul german a facut aceasta estimare in cadrul unei intalniri cu colegii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa luni, la Bruxelles, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre UE (CAE), in cadrul careia vor avea loc dezbateri cu privire la aspectele geopolitice ale noilor tehnologii digitale, Busola Strategica a UE si situatia din…