- Reuniunea anuala a Rezervei Federale de la Jackson Hole, de pe 27 august, a fost mutata în online, acesta fiind cel mai clar semnal de pâna acum al impactului variantei Delta a coronavirusului asupra planurilor bancii centrale americane, transmit Reuters și news.ro. "Desi suntem dezamagiti…

- Presedintele Joe Biden nu a luat o decizie si o va face probabil in jurul Zilei Muncii, la inceputul lunii septembrie, a adaugat reporterul in tweet. Un purtator de cuvant al Departamentului Trezoreriei SUA a refuzat sa comenteze. Niciun comentariu nu a fost disponibil imediat de la Casa Alba. Powell…

- Numarul cazurilor grave de Covid-19 a crescut cu 20 in ultimele 24 de ore, interval de timp in care au fost inregistrate peste 500 de imbolnaviri. Este o situație ca acum trei luni, a declarat Valeriu Gheorghița. El a spus ca aceasta creștere era anticipata și ca este foarte probabil ca numarul infectarilor…

- Sunday Telegraph a relatat mai devreme ca nici guvernatorul Bancii Angliei, Andrew Bailey, nu va prezent la intalnire. Potrivit publicatiei, purtatorul de cuvant al Bancii Angliei a spus ca organizatorii americani ”se concentreaza pe o lista de invitati din tara, din cauza capacitatii limitate”. Potrivit…

- Școala va incepe in septembrie „cu prezenta fizica. Asta este decizia la acest moment”, a anunțat, joi seara, la un post TV, ministrul Educației.„Școala este o activitate esentiala si deja s-a pierdut mult prea mult”, a explicat Sorin Cimpeanu.„Ceea ce stim in acest moment este ca scoala va incepe cu…

- Manifestatii au avut loc din nou sambata cu participarea a mii de oponenti ai extinderii permisului sanitar in multe orase din Franta, in numele „libertatii”, pentru al treilea weekend consecutiv, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. In ajunul acestei mobilizari, autoritatile se asteptau sa vada…

- In incercarea de a impiedica raspandirea variantei Delta a Coronavirus, Israelul va incepe sa ofere de saptamana viitoare o a treia doza a vaccinului Pfizer / Biontech COVID-19 persoanelor peste 60 de ani, a anunțat ieri directorul general al Ministerului Sanatații, Nachman Ash. Condiția pentru administrarea…

- Ingrijorarea generata de așteptatul val al patrulea al pandemiei, provocat de varianta indiana (Delta) a Covid-19 dar și de decelerarea inregistrata de economia Chinei, a favorizat creșterea semnificativa a aversiunii la risc. Daca alte monede din regiune au pierdut teren in fața euro, in schimb leul…