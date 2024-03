Stiri pe aceeasi tema

- Actul normativ aproba o serie de masuri necesare pentru consolidarea capacitatii institutionale a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), mai arata comunicatul de presa al Executivului. Reorganizarea ANAF va conduce la cresterea eficientei colectarii veniturilor la bugetul general consolidat…

- Prin acest act normativ, se instituie o schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor beneficiare in perioada pandemiei Covid de ajutorul de stat instituit prin Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata IMM Invest–Romania,…

- Cele doua proiecte desfasurate de catre Administratia Bazinala de Apa (ABA) Buzau-Ialomita referitoare la punerea in siguranta a Barajului Siriu, respectiv imbunatatirea conditiilor de functionare in siguranta a acumularii Siriu, nu vor mai beneficia de finantare, cel din urma fiind propus a se desfasura…

- Comitetul va fi format din reprezentanti ai ministerelor de resort si ai fermierilor si transportatorilor. Fiecare ministru va desemna cate un secretar de stat din subordinea sa, care sa faca parte din comitet, si sa gestioneze problemele semnalate.Spetele concrete care privesc un singur domeniu, vor…

- Dirrectorul general al agentiei ONU Rafael Grossi – care urmeaza sa efectueze o vizita in centrala saptamana viitoare – ”va ridica problema cruciala a personalului si va cere informatii cu privire la acest anunt”, anunta intr-un comunicst AIEA. ”Centrala a anuntat ca niciun angajat Energoatom nu va…

- Actul normativ are in vedere recunoasterea secetei pedologice din anul 2023 ca fiind fenomen meteorologic nefavorabil asimilat unei calamitati naturale in agricultura, precum si un moratoriu in contractele de credit sau leasing ale producatorilor agricoli pentru o perioada de pana la 31 decembrie 2024,…

- „Fermierii romani trebuie sprijiniti! Ministrii sau comisari, plecam cu totii acasa, daca nu ii sustinem! Am fost in Consiliul AgriFish de la Bruxelles unde asa cum am promis, am pus pe masa mandatul primit de la fermierii romani!”, a scris Florin Barbu, marti pe Facebook. Ministrul Agriculturii a precizat…

- Compania Naționala de Asigurari in Medicina (CNAM) a incheiat 430 de contracte in valoare de circa 14 miliarde de lei cu prestatori publici și privați care vor oferi in anul 2024 servicii medicale populației in cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistența medicala. Aceasta suma va fi transferata…