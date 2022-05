Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de cazuri de variola maimuței au fost confirmate in cel puțin 12 țari, iar alte 50 de cazuri suspecte sint investigate, noteaza BBC. Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca numarul de infectari ar putea crește. Potrivit sursei citate, cazurile de infectare au fost confirmate in noua…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti ca va furniza Ucrainei mii de doze de medicamente antiretrovirale pentru a acoperi nevoile pacientilor cu HIV de pe teritoriul acestei tari pentru urmatoarele 12 luni, informeaza Reuters. OMS, alaturi de Planul de Urgenta al Presedintelui SUA pentru…