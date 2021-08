Reuniune de urgenţă a ambasadorilor țărilor NATO pe tema situaţiei din Afganistan. ONU:”Nu abandonați poporul afgan” Ambasadorii tarilor NATO vor participa marti , 17 august, la o reuniune de urgenta pentru a discuta despre situatia din Afganistan. „Țarile occidentale incearca sa-si accelereze operatiunile de evacuare, a declarat un responsabil al Aliantei”, citat de Agerpres. In acest timp, secretarul general al ONU cere Consiliului de Securitate sa nu abandoneze poporul afgan. „Noi […] The post Reuniune de urgenta a ambasadorilor țarilor NATO pe tema situatiei din Afganistan. ONU:”Nu abandonați poporul afgan” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

