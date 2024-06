Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Buzau au fost solicitați sa intervina, in noaptea de marți spre miercuri, pentru stingerea a doua incendii, unul izbucnit la o locuința din localitatea Maxenu și celalalt care a cuprins un magazin alimentar in localitatea Caldaraști. Din fericire, in niciunul dintre cazuri nu s-au inregistrat…

- Vineri, 17 mai 2024, Compania Naționala de Cai Ferate CFR a finalizat lucrarile de reparație și modernizare la trecerea la nivel cu calea ferata situata pe Drumul Național 2B (Buzau-Galați), la km 32+160, in localitatea Balhacu, județul Buzau. Incepand cu ora 16.00, circulația rutiera pe aceasta porțiune…

- Un nou personaj controversat al politicii locale s-a alaturat echipei liberale buzoiene, condusa de fostul deputat migrator Adrian Mocanu, dupa cum a anunțat acesta din urma pe Facebook, dupa o vizita a echipei de campanie a PNL in comuna Cochirleanca. Este vorba despre fostul primar al acestei unitați…

- REȘIȚA – Insoțit de susținatori, o parte a echipei de campanie și a prezumtivilor viitori consilieri locali, șeful organizației municipale a PSD și-a depus luni listele cu semnaturi! „Intr-un moment, zic eu, important, depunem candidaturile pentru funcția de primar al municipiul Reșița și, evident,…

- „Dragi buzoieni, Va anunț oficial ca voi candida la funcția de primar al municipiului Buzau. Am acceptat sa candidez din partea Partidului Național Liberal, intrucat acest partid imi susține convingerile politice și, mai mult, am certitudinea ca imi va susține in Consiliul Local, proiectele pe care…

- Mihai și Marcel Apostu, doi frați din comuna Pogonești, județul Vaslui, nu au vrut sa se susțina reciproc, pe modelul coaliției de la București, și candideaza amandoi pentru funcția de primar. Unul e de la PSD, iar celalalt de la PNL, potrivit Digi 24. Cei doi au declarat, pentru Vremea Noua, ca – din…

- In cursul saptamanii trecute, comuna Pietroasele a fost singura unitate administrativ-teritoriala prezenta pe lista de finantare prezentata la Ministerul Dezvoltarii, in cadrul Programului National „Anghel Saligny”. Localitatea buzoiana a primit 6.677.824 lei, adica aproape 70 de miliarde de lei vechi,…

- Nu știu daca multa lume a citit și a meditat asupra unei știri semnate recent de un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, dar eu am fost intrigat, pur și simplu, de „pledoaria” magistratului care afirma ca „majorarea salariilor judecatorilor ii va determina sa adopte hotarari conform legii,…