Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a declarat ca incercarea sa de a pune pe orbita un al doilea satelit spion a eșuat cand racheta pe care se afla a explodat. Recunoașterea a venit luni tarziu, dupa ce armata sud-coreeana a raportat lansarea unui „proiectil neidentificat”, potrivit www.aljazeera.com .„Lansarea noii rachete…

- Biroul de Investigații al Ucrainei a deschis o ancheta asupra Brigazii 125 și a unitaților subordonate acesteia pentru lipsa de pregatire și organizarea necorespunzatoare a apararii in regiunea Harkov.

- Andrei Belousov, in varsta de 65 de ani, un economist, este absolvent al Universitatii de Stat din Moscova, in 1961, potrivit Reuters. Se cunosc putine lucruri despre viata sa privata. Site-ul rus de investigatii RBC scrie ca Andrei Belousov a practicat doua arte martiale in tinerete, si anume karate…

- Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a declarat duminica, 7 aprilie, ca țara sa este pregatita sa faca fața oricarui scenariu dupa ce Iranul a amenințat ca va riposta dupa uciderea unor importanți generali iranieni in atacul aerian de pe 1 aprilie asupra consulatului iranian de la Damasc,…

- Parlamentarii și-au facut capela și l-au chemat pe patriarh sa o sfințeasca. PF Daniel va oficia lunea viitoare ceremonia de sfintire a capelei ortodoxe de la Palatul Parlamentului. La initiativa presedintelui interimar al Camerei Deputatilor, Alfred-Robert Simonis, Biroul permanent al forului legislativ…

- ”Decesul lor a fost confirmat la spital”, declara AFP un purtator de cuvant al Pazei de Coasta. : S.Korean-flagged tanker capsizes off coast in west Japan, 4 rescued There were 11 crew on board the tanker, Keoyoung Sun, including two South Koreans and nine other foreign nationals -nhk_news — mishikasingh…

- Guvernul SUA a dat publicitații o noua serie de inregistrari care prezinta obiecte zburatoare neidentificate (OZN-uri) captate din diferite parți ale lumii. Biroul de Rezolvare a Anomalii in Toate Domeniile (AARO) din cadrul Pentagonului a facut publice inregistrarile și a declarat ca nu au gasit…

- Pentagonul a emis un raport care infirma afirmațiile privind ascunderea tehnologiei extraterestre sau a ființelor extraterestre de catre Statele Unite fața de public. Mulți vad in acest raport inca o incercare a Pentagonului de a ascunde adevarul despre OZN. Vineri, Pentagonul a publicat concluziile…