Guvernul a aprobat, joi, Hotararea pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede majorarea nivelului acestuia la 3.700 lei lunar, incepand cu data de 1 iulie 2024, fata de 3.300 lei cat este in prezent, a anuntat ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, intr-un comunicat, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, masura va avea efecte pozitive la nivel social, prin stimularea ocuparii in sectoarele in care exista cerere de forta de munca si reducerea muncii la negru si la nivel economic, prin cresterea consumului, cu influenta…