Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe ai statelor NATO se reunesc, marti, la Riga, in timp ce aliatii sunt alarmati de o masare de trupe rusesti in apropierea granitei de est a Ucrainei si o confruntare asupra migratiei la granita polono-belarusa. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu participa la intrunire și va vorbi…

- Ministrii de externe ai statelor NATO se reunesc marti la Riga, in timp ce aliatii sunt alarmati de o masare de trupe rusesti in apropierea granitei de est a Ucrainei si o confruntare asupra migratiei la granita polono-belarusa. Bogdan Aurescu participa la intrunire și va vorbi despre evolutiile de…

- Nivelul de alerta terorista in Regatul Unit a fost ridicat la „sever”, dupa ce un taxi a explodat saptamana trecuta la Liverpool, a anuntat, luni, ministrul de interne britanic Priti Patel. Ministrul de Interne Priti Patel a menționat ca explozia din orașul din nordul Angliei a fost al doilea incident…

- Peste 500.000 de cereri au fost depuse deja de catre beneficiari la primarii, pentru ajutoarele de incalzire in sezonul rece și pentru suplimentul de energie acordat pe tot parcursul anului. Legea consumatorului vulnerabil a intrat in vigoare de la 1 noiembrie. Ministrul interimar al Muncii, Raluca…

- Ministrul interimar al sanatații Cseke Attila anunța ca varful pandemiei se va inregistra la jumatatea lunii octombrie cand, Romania se va confrunta chiar și cu 20.000 de cazuri de infectarari cu Covid-19 pe zi. „Din ce spun specialiștii, varful valului 4 va fi undeva la mijlocul lunii octombrie sau…

- Premierul Florin Cițu a a anunțat ca a trimis, miercuri, demisiile miniștrilor USR PLUS și propunerile la Palatul Cotroceni. „PNL nu face guvern cu PSD, sa fie foarte clar. Vom adopta o rezoluție astazi. Cine face demersuri impotriva propriului Guvern, bineințeles, ca se va supune consecințelor din…

- Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, a acuzat USR PLUS de ipocrizie, deoarece miniștrii și-au dat demisiile, dar oamenii puși in funcții in eșaloanele 2-3, inclusiv secretari de stat și prefecți, nu renunța la funcții. ”Tot ce spunem noi de cateva zile, ca USR PLUS sa iasa din ipocrizie, s-a…

- Ministrul remaniat Stelian Ion a parasit biroul de la Ministerul Justiției. El a spus jurnaliștilor ca el crede ca in spatele demiterii sale este Klaus Iohannis adaugand ca va veni cu detalii suplimentare intr-o declarație, in cursul zilei. Stelian Ion a scris pe contul lui de facebook despre o “miza…