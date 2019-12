Retrospectiva: 2019, anul in care retailerii au continuat trendul si au intrat cu restaurantele in magazine Anul 2019 a continuat trendul lansat inca de anul anterior si a adus mancarea gatita in marile lanturi de retail, pornind de la tendintele internationale de a transforma spatiul clasic al magazinelor in zone multifunctionale, unde oamenii sa isi petreaca mai mult timp.

Live cooking la Carrefour



La finalul anului, Carrefour a deschis cel mai nou hipermarket din Romania, in Corbeanca, in incinta centrului comercial DN1 Value Centre. Cel de-al 37-lea hipermarket al retailerului francez are o gama larga de produse bio, un bar special pentru vinuri si sesiuni zilnice de live cooking.… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

