Incredibil ce preț are miezul de nucă de Mucenici: și de două ori mai scump decât ceafa de porc Cum maine este sarbatoarea Sfințiilor Mucenici, miezul de nuca este la mare cautare, iar ofertele sunt și ele pe masura. Se ajunge chiar la 60 de lei/kg, de exemplu, in supermarketuri, adica de doua-trei ori mai mult decat un kilogram de carne, fie el de porc sau de pui. In piețe, kilogramul de miez de nuca se vindea inainte de sarbatoarea Sfinților Mucenici la prețuri cuprinse intre 33 și 60 de lei. La Piața Obor din București, un kilogram de miez de nuca costa 35 de lei, cam tot atat cat era și in Piața Dacia din Brașov. Ceva mai piperat, era, insa, in Piața Gemeni din București, unde miezul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

