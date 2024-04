Stiri pe aceeasi tema

- Eleva Sara Tirnoveanu, de la Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu" Suceava, in varsta de 9 ani, a impresionat cu vocea ei juriul și publicul de la "Romanii au Talent" – sezonul fenomen. Sara, imbracata intr-o rochie de prințesa, a interpretat piesa „Never ...

- Femeia in varsta de 31 de ani din Marea Britanie a invațat sa vorbeasca din nou, dupa ce și-ar fi pierdut vocea in urma unei operații de cezariana. Nimeni nu se aștepta ca apoi, o metoda atat de banala, sa ii readuca glasul. Iata cum a reușit!

- Platforma iabilet.ro a fost amendata de Protecția Consumatorilor dupa ce nu a returnat contravaloarea unor bilete pentru spectacole care au fost anulate.Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Cluj – cel care instrumenteaza reclamatiile referitoare la platforma online iabilet.ro,…

- Ochelarii și gluga nu-i pot pastra anonimatul, o da de gol vocea! Irina Rimes a fost surprinsa cintind live, in preajma PMAN, din Chișinau. Artista a cintat piesa „Nu știi tu sa fii barbat”, acompaniata de o tinara chitarista, transmite cancan.md. Inițial, Irina a incercat sa-și mascheze identitatea,…

- Derby-ul dintre Rapid și FCSB se va juca in ultima etapa a sezonului regular, cel mai probabil pe Arena Naționala, cu giuleștenii in calitate de gazde. Victor Angelescu, acționarul giuleștenilor, a anunțat faptul ca meciul are șanse mari sa se joace pe cel mai mare stadion al țarii, iar oaspeții vor…

- Un medic neurolog de la o cunoscuta clinica privata din Capitala a fost prins de polițiști in timp ce incerca sa sparga ușa unei cafenele cu o maceta. In luna decembrie sparsese aceeași cafenea și daduse foc la marfa, informeaza Digi24. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate vedea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) semnaleaza faptul ca, in ultima perioada, au fost postate pe mai multe retele de socializare imagini de tip deepfake in care sunt folosite imaginea si vocea guvernatorului Mugur Isarescu.

- Aproximativ 135.700 de bilete la tratament balnear vor fi asigurate in acest an prin Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP), fața de 120.000 in anul 2023. Dintre acestea, aproximativ 60.000 vor fi asigurate in bazele de tratament administrate de Casa Naționala de Pensii Publice, conform Hotararii de…