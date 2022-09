Societatea timișoreana care se ocupa cu managementul deșeurilor din Timișoara și din majoritatea comunelor din Timiș, Retim Ecologic Service SA, are o noua campanie de informare publica privind regulile colectarii separate. Deșeurile menajere se depun in pubela neagra. In categoria deșeurilor menajere includem: -coji de fructe și legume -coji de oua -zaț de cafea ... The post Retim arata care sunt regulile colectarii separate a deseurilor appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .