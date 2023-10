Rețetă de supă cu păstârnac și mere. O delicatesă pentru această toamnă Daca nu ai idee ce sa gatești in aceasta zi de duminica, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi iți vom prezenta cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru supa cu pastarnac și mere. Este o delicatesa pentru aceasta toamna. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru acest preparat gustos, dar și care este modul de preparare! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta reteta de gutui umplute cu nuci si stafide va aduce in casa aroma toamnei. Reteta este deliciu, se prepara repede si nu ai nevoie de mare talent pentru a o gati. Ingrediente: 3 gutui mari, 100 gr stafide, 100 gr miez nuca, 2 linguri miere, 2 linguri unt topit. Mod de preparare:

- Daca ți dorești sa te bucuri alaturi de cei mai dragi oameni ție de un preparat delicios, dar ai ramas in pana de idei, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla rețeta pentru vinetele gratinate cu roșii și branzeturi rase. Este un deliciu pentru aceasta…

- Gospodinele trebuie sa știe cand se pune conservantul in dulceața. Acest pas este unul foarte important și face diferența intre o dulceața care ține doar cateva luni și una care poate fi servita și peste un an! Doar așa te asiguri ca gemul tau nu va face floare. Cand se pune conservantul in dulceața…

- Daca ești in cautarea unui desert delicios, dar nu mai ai idei, noi venim cu o soluție. Iți prezentam una dintre deliciile sezonului și anume rețeta placintei cu dovleac și nuca. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare.

- Toamna aduce cu ea o paleta bogata de arome și gusturi, iar unul dintre cele mai delicioase deserturi care sarbatorește aceasta perioada a anului este tortul cu crema de mere și inghețata, relateaza Știri Diaspora. Aceasta rețeta simpla și reconfortanta combina dulceața cremoasa a merelor cu prospețimea…

- Toamna aduce cu ea o paleta bogata de arome și gusturi, iar unul dintre cele mai delicioase deserturi care sarbatorește aceasta perioada a anului este tortul cu crema de mere și inghețata, relateaza Știri Diaspora.Aceasta rețeta simpla și reconfortanta combina dulceața cremoasa a merelor cu prospețimea…

- Toamna, pregatirile pentru iarna sunt in toi. De pe rafturile gospodinelor, nu poate lipsi zacusca țaraneasca de vinete. Foarte multe persoane iși doresc sa obțina gustul autentic ca al bunicilor. Iata ce ingredient ar trebui sa pui la final! Bucatarii au dezvaluit secretul. Rețeta de zacusca țaraneasca…

- Daca vrei sa pregatești ceva delicios pentru tine și familia ta, dar nu știi ce, noi avem soluția care ar putea fi potrivita pentru tine. Iți prezentam o rețeta simpla și rapida de dovleac umplut. Iata cum trebuie sa procedezi, pas cu pas.