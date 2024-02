Stiri pe aceeasi tema

- Daca ești in cautarea unui deSert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi de Valentine's Day, noi iți propunem rețeta de sorbet de capsuni cu busuioc. Iata cum se prepara acest desert rapid și ieftin pe care il poți prepara alaturi de persoana iubita!

- Salata de fructe este un desert delicios și racoritor și, in același timp, o sursa minunata de vitamine și minerale. Descopera unele dintre cele mai apreciate rețete de salata de fructe, pentru a te bucura de acest desert in orice anotimp.De ce este bine sa consuma fructe și cateFructele nu sunt doar…

- Ghimbirul face parte din categoria alimentelor „medicinale”, fiind considerat unul din cele mai valoroase condimente. Dincolo de iuțeala sa dulce și aromata – datorata conținutului de uleiuri naturale (indeosebi gingerol), se ascund proprietați terapeutice nebanuite. Ghimbirul are o istorie lunga in…

- Revelionul este peste doar cateva zile, iar daca va doriți sa aveți pe masa de sarbatoare un preparat delicios, dar diferit, atunci pregatiți cea mai buna salata festiva. Va vom prezenta o rețeta simpla, dar care are un gust de milioane. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmați pentru a va bucura…

- Ingrediente si cantitati:700 grame de carne de vita (macra: muschiulet, pulpa)700 grame de cartofi (din cei care nu se farama deloc la fiert)300 grame de castraveciori murati in otet (sau mai putin, daca sunt prea acri)50 grame de mazare boabe2 gogosari murati pentru fata interioara si unul pentru…

- Rețeta originala de salata de boeuf pentru masa de sarbatori. Lista ingredientelor de care ai nevoie pentru a pregati preparatul ca pe vremuri. Va avea gust excepțional! Modul de preparare este foarte simplu. Gasești in randurile de mai jos explicații pas cu pas. Salata de boeuf. Lista ingredientelor…

- De ce sa renunți la zahar in rețeta de castraveți murațiMajoritatea gospodinelor sunt obișnuite sa adauge zahar in rețeta de castraveți murați pentru a obține un gust dulceag. Cu toate acestea, secretul consta in a evita acest ingredient, deoarece poate altera gustul autentic al preparatului. Muraturile…

- Gogoșile sunt delicioase și perfecte pentru toata lumea. Ele se prepara foarte simplu și se pot incadra ușor ca desert de post, in combinațiile ideale. Daca le vei prepara cu dovleac, vei obține o aroma desavarșita, ideala in aceasta perioada.